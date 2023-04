Conference League - La Gantoise a mené mais n'a pas résisté à West Ham

Au coup d'envoi, les Buffalos ont fait comprendre qu'ils avaient l'intention de créer le même exploit qu'il y a sept ans, quand ils étaient venus arracher leur qualification pour les huitièmes de finale de l'Europa League face à Tottenham sur l'emblématique pelouse de Wembley. Les-Gantois ont facilement repoussé des Hammers, qui se sont directement portés dans leur camp. Sur un centre de Julien de Sart dans le dos de la défense londonienne, Gift Orban et Cuypers ne sont pas parvenus à intercepter le ballon (7e). Il y avait mieux à faire et sur une combinaison entre Orban et Matisse Samoise, Cuypers a inscrit son sixième but européen (27e, 0-1).Peu après, sur phase arrêtée, Antonio a égalisé de la tête (38e, 1-1). A la reprise, ça a chauffé pour Gand: une reprise de Tomas Soucek a heurté la transversale (49e), Davy Roef a contré un missile de Jarrod Bowen (50e) et Antonio a encore touché le poteau (52e). La chance a tourné le dos aux Buffalos lorsque sur la demande du VAR l'arbitre Orel Grinfeeld a accordé un penalty pour une faute de main de Joseph Okumu. Paqueta a profité de l'occasion pour relancer les Hammers (55e, 2-1).Rice, qui a déposé le ballon dans l'angle opposé (58e, 3-1), et Antonio, qui a fusillé Roef (63e, 4-1), ont alors montré la porte de sortie aux Gantois. (Belga)