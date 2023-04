David Goffin quitte la société Octagon, qui l'accompagnait depuis 2011, et rejoint Pine

C'est Martin Roux, le Français qui s'occupait personnellement de lui, qui a dévoilé l'information ce jeudi soir, au lendemain de la défaite du n°1 belge au deuxième tour du tournoi ATP 500 de Barcelone contre le Japonais Yoshihito Nishioka (ATP 35). "Je tenais à vous informer que la collaboration entre Octagon et David a pris fin récemment", a-t-il écrit. "David et l'agence restent en très bons termes et continueront de collaborer sur certains sujets. C'est désormais Bob Laes et l'agence Pine qui s'occuperont de son management et de ses relations presse." L'agence Pine gère notamment déjà, en tennis, les intérêts d'Elise Mertens (WTA 29) et Gilles-Arnaud Bailly, ancien n°1 mondial chez les juniors et finaliste de Roland-Garros et de l'US Open en 2022. (Belga)