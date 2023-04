Des dizaines d'offrandes humaines mayas découvertes sous une pyramide au Mexique

Les archéologues sont convaincus que les ruines où cette découverte a été réalisée sont liées au concept de la mort ou à une divinité de l'au-delà dans les croyances mayas. Selon le chef de projet, Francisco Cuevas, huit des corps découverts avaient été décapités. Les autres parties du corps avaient été dispersées. L'équipe de recherche a mis au jour deux lieux de sépultures séparés, superposés à différentes profondeurs. Selon l'institut, le site le plus ancien remonte à une période entre 300 ans avant et 250 ans après Jésus-Christ et contient les restes de 12 personnes. Plus de 500 objets y ont aussi été découverts, comme des chaînes et des tonneaux, qui ont probablement servi d'offrandes. L'autre chambre mortuaire est datée entre 600 et 900 après Jésus-Christ, alors que la région, le long de la rivière San Pedro Mártir où se situent les ruines, tenait un rôle important pour les échanges commerciaux et culturels entre les populations mayas de Péten, au nord du Guatemala, et celles sur la côte du Golfe du Mexique. (Belga)