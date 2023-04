Europa League - Karel Geraerts choisit Koki Machida pour remplacer Siebe Van der Heyden contre Leverkusen

Machida évoluera sur le côté gauche du trio défensif saint-gillois aux côtés de Christian Burgess et Ismaël Kandouss et devant Anthony Moris, titulaire entre les perches. Loïc Lapoussin, à gauche, et Bart Nieuwkoop, à droite, arpenteront les flancs tandis que Senne Lynen, Lazare Amani et le capitaine Teddy Teuma devront se charger de l'entrejeu. En attaque, Geraerts a opté pour Yorbe Vertessen aux côtés de Victor Boniface. Du côté de Leverkusen, Xabi Alonso a réalisé deux changements par rapport au match aller. Blessé, Exequiel Palacios est remplacé par Nadiem Amiri tandis que Adam Hlozek prend la place d'Amine Adli, qui était incertain, dans le trio offensif. Le capitaine Lukas Hradecky est titulaire entre les perches derrière le trio défensif composé de gauche à droite par Piero Hincapie, Jonathan Tah et Edmond Tapsoba. Jérémie Frimpong s'occupera du flanc droit et Mitchel Bakker du flanc gauche aux côtés de Robert Andrich et Amiri. Moussa Diaby et Florian Wirtz joueront en soutien de Hlozek. Les compositions: Union Saint-Gilloise: Moris; Kandouss, Burgess, Machida; Nieuwkoop, Lynen, Amani, Teuma (cap.), Lapoussin; Vertessen, Boniface. Entraîneur: Karel Geraerts Leverkusen: Hradecky (cap.); Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Amiri, Andrich, Bakker; Diaby, Wirtz, Hlozek. Entraîneur: Xabi Alonso (Esp) (Belga)