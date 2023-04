Fuite de gaz colmatée et périmètre de sécurité levé à Anderlecht

La fuite s'est produite peu après 15h00 lors de travaux. La police locale de la zone Bruxelles Midi (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest) et les pompiers ont alors mis en place un périmètre d'environ 250 mètres et les maisons ont été évacuées dans un rayon de 50 mètres autour de la fuite. Les habitants, environ 200 personnes, ont été pris en charge dans un centre à proximité. Le périmètre de sécurité a ensuite été étendu peu après 18h00 tandis que le plan catastrophe était déclenché. Peu après 21h00, la fuite était colmatée et le périmètre de sécurité levé. "Les habitants évacués peuvent rentrer chez eux", a expliqué Melissa Morales. "Cela se fera sous la supervision d'un pompier ou d'une personne de Sibelga, qui vérifiera si tout est en ordre et sûr dans la maison. Les pompiers et Sibelga resteront également sur place pendant un certain temps encore pour garantir la sécurité." (Belga)