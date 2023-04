FWB: le calendrier des vacances scolaires pour l'année 2024-2025 est fixé

Les vacances d'automne (Toussaint) se tiendront ainsi du lundi 21 octobre au vendredi 1er novembre 2024. Les vacances de Nöel débuteront, elles, le lundi 23 décembre 2024 pour s'achever le vendredi 3 janvier 2025. Le congé de détente (Carnaval) est, lui, programmé du lundi 24 février au vendredi 7 mars 2025, tandis que les vacances de printemps (Pâques) se tiendront du lundi 28 avril au vendredi 9 mai 2025. Sujet de préoccupation pour les familles qui ont des enfants scolarisés dans différentes Communautés ou en immersion, les vacances de Toussaint et de Carnaval auront toutes deux une semaine de congé en commun avec la Flandre et la Communauté germanophone. Comme de coutume, à Noël, tous les écoliers du pays auront deux semaines de congés en même temps. En revanche, les vacances de Pâques en 2025 devraient, comme cette année, être totalement désynchronisées entre nord et sud du pays. L'année scolaire 2024-2025 débutera le lundi 26 août 2024 et s'achèvera le 4 juillet 2025. La rentrée suivante est déjà fixée au lundi 25 août 2025. Depuis la rentrée 2022, la Fédération Wallonie-Bruxelles applique un nouveau calendrier scolaire pour mieux tenir compte des rythmes chrono-biologiques des enfants. L'objectif est de faire alterner 7 semaines de cours avec des périodes de deux semaines de vacances. Les vacances de Toussaint et de Carnaval ont à cet effet été portées de une à deux semaines tandis que les grandes vacances d'été ont, elles, été réduites à sept semaines. (Belga)