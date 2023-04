Invasion de l'Ukraine - Russie: explosion dans le centre de Belgorod, ville russe proche de l'Ukraine

"Une explosion s'est produite. Selon des informations préléminaires, pas de victimes", a indiqué sur Telegram Viatcheslav Gladkov, sans donner pour l'heure de détails sur l'origine de cette déflagration. Il a affirmé que l'explosion avait laissé un cratère de 20 mètres de diamètre au carrefour d'artères centrales de la ville. "Les vitres d'un immeuble d'habitation voisin ont été endommagées, le souffle de l'explosion a endommagé plusieurs voitures stationnées et fait tomber des poteaux électriques", a-t-il ajouté. Sur Telegram, le maire de Belgorod, Valentin Demidov a publié des images montrant l'asphalte éventré par l'explosion, des débris devant un immeuble et l'intérieur d'un appartement dévasté. La région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, est régulièrement touchée par des tirs, parfois mortels, attribués par Moscou à l'Ukraine, mais le centre de Belgorod n'est que très rarement touché. Début juillet, Viatcheslav Gladkov avait affirmé que des explosions tout près du centre de Belgorod avaient fait au moins quatre morts et quatre blessés. L'armée russe avait ensuite affirmé avoir abattu trois missiles ukrainiens lancés contre la ville. (Belga)