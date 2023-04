La Chambre demande davantage d'attention pour l'endométriose

Le texte, déposé par Nathalie Muylle (CD&V) et co-signé par les autres groupes de la majorité ainsi que les Engagés et DéFI, plaide notamment pour une meilleure formation des médecins, des critères qualitatifs pour les traitements et un meilleur financement. L'endométriose est une maladie chronique marquée par la présence de tissu semblable à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus. Différents organes peuvent être touchés suscitant, entre autres, de fortes douleurs menstruelles, une fatigue sévère et des problèmes de fertilité. (Belga)