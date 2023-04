La guerre en Ukraine a réduit le trafic de marchandises au port de Gand

(Belga) Le transport de marchandises au North Sea Port, qui regroupe les bases portuaires de Gand et, aux Pays-Bas, Terneuzen et Flessingue, a diminué pour la première fois en deux ans, selon les chiffres du premier trimestre 2023, publiés jeudi par le port. Cette baisse résulte de la guerre en Ukraine et, plus particulièrement des sanctions commerciales qui en ont découlé.