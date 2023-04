La Wallonie augmente le nombre de 'référents démence' dans ses maisons de repos

Concrètement, le financement de l'emploi d'un de ces référents - majoritairement du personnel de soin qui a suivi une formation spécifique - sera facilité. La possibilité d'accès au financement d'un mi-temps se situera ainsi à 20 résidents présentant des troubles cognitifs modérés à sévères et non plus à 25 patients. L'établissement pourra également prétendre au financement d'un temps plein s'il compte plus de 36 résidents présentant des troubles cognitifs modérés à sévères, ce qui n'était pas le cas auparavant. "Comme de nombreuses régions et pays, la Wallonie est actuellement confrontée au vieillissement de sa population. Nous nous adaptons et prenons dès lors un maximum de mesures dans les maisons de repos mais également à domicile pour veiller au bien-être des aînés", a commenté la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale. (Belga)