Le trafic ferroviaire italien nord-sud bloqué après un déraillement

Pour des raisons encore inconnues, le wagon a déraillé dans la nuit entre Florence (centre) et Bologne (nord), l'un des principaux nœuds ferroviaires du pays, abattant au passage des poteaux soutenant les câbles électriques qui alimentent les locomotives des trains. Suite à cet accident, les trains à grande vitesse se dirigeant du nord vers le sud du pays ne peuvent plus aller au-delà de Bologne, ceux faisant le chemin inverse étant contraints de s'arrêter à Florence, et ce depuis 02H20, selon la société gérant le réseau ferroviaire italien RFI. La société des chemins de fer italien Trenitalia a annoncé de son côté des annulations en séries, au moins une cinquantaine à ce stade et des retards pouvant atteindre trois heures, ainsi que de multiples changements de trajet sur l'ensemble la journée. À Milan, la capitale économique du pays où se tient actuellement le Salon du Meuble, le plus prestigieux rendez-vous annuel du design international, la circulation des trains doit reprendre à 12H00, mais avec des retards, selon Trenitalia. "L'objectif est de rétablir la circulation d'ici le début de l'après-midi", a confirmé le service de presse du ministre des Transports Matteo Salvini sur Facebook. Des centaines de passagers se sont retrouvés sans trains en arrivant dans les principales gares du pays, notamment à la gare centrale de Milan et à la gare centrale de Termini à Rome. Environ 160 passagers d'un train régional sont aussi restés bloqués pendant plusieurs heures dans leurs wagons, jusqu'à ce que des cars soient mis à leur disposition pour les conduire à la gare de Florence. (Belga)