Le trafic TGV avec l'Allemagne perturbé par la grève vendredi

D'après la Deutsche Bahn, plusieurs liaisons ICE entre la Belgique et l'Allemagne sont annulées vendredi matin, dans les deux sens. Sur le site de Thalys, on peut également lire que deux trains qui devaient partir d'Allemagne vendredi matin ne circuleront qu'entre Bruxelles et Paris. Par ailleurs, jeudi soir, deux trains Thalys en provenance de Bruxelles n'iront pas plus loin que Cologne en Allemagne. La Deutsche Bahn avait annoncé mercredi qu'aucun train longue distance ne circulerait entre 3h00 et 13h00 le vendredi et que le trafic des trains régionaux serait également en grande partie suspendu. C'est le syndicat des cheminots EVG qui a appelé à la grève à la Deutsche Bahn, mais aussi dans plusieurs autres compagnies ferroviaires. Il exige une augmentation de 12% sur douze mois pour ces salariés, ou une hausse minimum de 650 euros, et refuse la prime d'inflation ponctuelle proposée par le patronat. (Belga)