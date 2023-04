L'été 2022 a été le plus chaud jamais enregistré en Europe

Les données montrent que la moyenne des températures pour l'Europe pour la dernière période de cinq ans était d'environ 2,2°C au-dessus de celle de l'ère préindustrielle (1850-1900). 2022 a été la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée, avec 0,9°C de plus que la moyenne récente (en utilisant la période de référence 1991-2020). L'été 2022 a été marqué par des vagues de chaleur extrêmes sur le Vieux-continent. Le sud de l'Europe a notamment connu un nombre record de jours de "stress thermique très fort" et au Royaume-Uni, le mercure a atteint pour la première fois de son histoire les 40°C. Mais c'est la sécheresse qui a peut-être le plus marqué les esprits. Alors que le nombre de jours de neige a été inférieur à la moyenne lors de l'hiver 2021-2022, les précipitations ont à nouveau été inférieures à la moyenne sur la majeure partie du continent au printemps. Combiné à des températures estivales élevées, cela a entraîné une perte de glace record dans les Alpes européennes, équivalente à un volume de plus de 5 km3. S'il est malaisé de prédire si l'été 2023 sera à nouveau un été de tous les records, la tendance due à l'accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère laisse peu de place au doute quant à la tendance future. En outre, le retour probable dans les prochains mois du phénomène El Niño pourrait indirectement conduire à une hausse du mercure également en Europe. (Belga)