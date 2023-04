Pensions parlementaires - Parlement bruxellois: R. Madrane demande aussi le respect intégral du plafond Wijninckx

Ce mécanisme décompose actuellement la pension en une pension et une rente. M. Madrane a rencontré jeudi le président de la Caisse de retraite, Eric Tomas, pour faire le point sur le système en vigueur, une réunion programmée dès les premières révélations sur le système de la Chambre. Les pensions des parlementaires bruxellois sont gérées depuis la création de la Région par la Caisse de retraite des membres du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, une asbl. Le Conseil d'administration est composé de membres et d'anciens membres du Parlement bruxellois, de la majorité et de l'opposition. L'AG est composée de l'ensemble des formations. Le règlement de cette Caisse prévoit, à l'instar de ce qui se fait dans les autres assemblées régionales, que le système de pension d'un député est constitué à 80% d'une pension et à 20% d'une rente, et que seule la pension est prise en considération dans le calcul du plafond prévu par la loi Wijninckx, conformément à celle-ci. Rachid Madrane demande au Conseil d'administration de la Caisse de retraite de lever cette limitation à la seule pension, pour le calcul du plafond à respecter. La prochaine réunion du CA aura lieu demain/vendredi. Selon la présidence du Parlement bruxellois, la réglementation actuelle "aurait pu permettre à des anciens députés de dépasser le plafond Wijninckx en ajoutant à leur pension de parlementaire bruxellois une/des pension(s) relative(s) à une/ d'autres activité(s) professionnelle(s). Au Parlement bruxellois, une trentaine de députés pourraient être concernés". (Belga)