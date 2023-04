Procès des attentats à Bruxelles - Les familles des kamikazes des attentats à Bruxelles viendront témoigner jeudi

Les témoignages sur les faits ont débuté mercredi avec l'audition de Mohamed Bakkali et Yassine Atar, tous deux condamnés en France pour leur implication dans les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. La fin de l'audience a été consacrée à l'égrainage des noms des victimes vivantes de l'explosion à Maelbeek, avec leur localisation au moment des faits et les séquelles physiques et psychologiques qui en ont découlé. Cette présentation d'un retour de devoir d'enquête demandé par la cour devrait se poursuivre jeudi après-midi, si le programme le permet. Le début d'audience sera en effet consacré aux témoignages des familles des frères El Bakraoui et de Najim Laachraoui. La cour procèdera aussi à la lecture des auditions de Muhammad Usman et Adel Haddadi. Les deux hommes, condamnés en France pour avoir été mêlés aux attaques du 13 novembre 2015 à Paris, avaient refusé de venir témoigner. Dix hommes sont accusés dans le procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Oussama Atar, qui serait mort en Syrie, fait défaut. Huit autres - Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Sofien Ayari, Bilal El Makhoukhi, Hervé Bayingana Muhirwa, Ali El Haddad Asufi et Smail Farisi - sont accusés de participation aux activités d'un groupe terroriste, d'assassinats terroristes sur 32 personnes et de tentatives d'assassinat terroriste. Le neuvième, Ibrahim Farisi, ne doit répondre que de participation aux activités d'un groupe terroriste. (Belga)