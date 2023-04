Quatre voitures neuves sur dix étaient électrifiées au premier trimestre

"Avec 131.484 voitures neuves immatriculées lors du premier trimestre 2023, le marché relève enfin la tête après trois années de contractions consécutives provoquées par la pandémie de Covid-19, le conflit en Ukraine et les différentes pénuries de pièces détachées qui ont découlé de ces deux événements", commente la Fédération. Le rétablissement n'est cependant pas encore total puisque le marché des voitures neuves demeure en retrait de 9.863 unités par rapport au marché moyen de ces 10 dernières années. Concernant le type de motorisation, la progression de l'électrique se fait au détriment du thermique. Alors qu'ils composaient encore près de 85% du marché en 2020, l'essence et le diesel ne représentent désormais plus que 58,6% du marché. Dans le segment électrique, le plus répandu est encore l'hybride rechargeable à l'aide d'une prise de courant (17,2%), mais il est talonné par la motorisation 100% électrique qui franchit pour la première fois en Belgique le cap des 15% de parts de marché. Ensemble, les voitures électrifiées atteignent une part de marché de 40,6%, Cette percée des motorisations électrifiées contribue à réduire le niveau moyen des émissions de CO2 des voitures neuves immatriculées qui figurait au premier trimestre, sous la barre symbolique des 100 g/km, une première depuis l'introduction du test d'homologation WLTP. (Belga)