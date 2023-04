TC Verviers - Un ancien directeur d'école et son épouse poursuivis pour des faits de mœurs

Ces derniers ont été révélés en 2017 à la suite d'une plainte déposée par une victime. "C'est après une séance d'hypnose que la victime, qui éprouvait un profond mal-être, s'est remémorée les faits. Elle a alors déposé plainte. Durant l'enquête, les témoignages d'autres personnes ont été recueillis. Ils évoquent tous le même modus operandi", a relaté le ministère public. Les enfants bénéficiaient de cours particuliers dispensés par ce couple cultivé et apprécié de tout le village. Les faits décrits par les victimes, des baisers et des caresses, se produisaient généralement dans la piscine du couple ou dans la cave du couple. La procureure du roi a réclamé une peine de cinq ans de prison à l'encontre des deux prévenus. "L'épouse savait très bien ce qu'il se passait. Elle jouait un rôle actif puisque c'est souvent elle qui indiquait aux enfants où ils devaient se rendre." Elle imposait également des violences sexuelles à un jeune garçon, a ajouté la procureure. De son côté, la défense a vivement contesté les faits et demandé l'acquittement du couple. Elle a notamment remis en cause le thérapeute qui a pratiqué la séance d'hypnose à la suite de laquelle la plainte a été déposée. Elle a également souligné les bons rapports entretenus par le couple avec les habitants du village, y compris la famille de la victime qui a porté plainte. Le tribunal rendra son jugement le 26 mai. (Belga)