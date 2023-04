Tour des Alpes - Gregor Mühlberger enlève la 4e étape, Tao Geoghegan Hart reste leader

L'Autrichien s'est imposé au sprint devant ses deux compagnons d'échappée, le Norvégien Torstein Traeen (Uno-X) et le jeune Italien Giulio Pellizzari (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), 19 ans, au terme de cette étape au tracé nerveux, avec 3610 mètres de dénivelé, dont deux cols répertoriés en 2e et 1ère catégories. Premier Autrichien vainqueur d'une course cycliste cette saison, Gregor Mühlberger a signé à 29 ans sa 7e victoire en carrière, la première depuis trois ans. Le Britannique Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers), vainqueur des deux premières étapes, a pris la 18e place au sein du peloton à 3:22 et a conservé son maillot de leader avant la dernière étape, qui reliera Cavalese à Brunico vendredi sur 144,5 km. Au général, le vainqueur du Giro 2020 compte 22 secondes sur le Britannique Hugh Carthy (EF-EasyPost) et 28 secondes sur l'Australien Jack Haig (Bahrain - Victorious). (Belga)