Trois jeunes arrêtés et inculpés après une tuerie lors d'une fête aux Etats-Unis

Le porte-parole de la police de l'Alabama, le sergent Jeremy Burkett, a annoncé lors d'une conférence de presse que Ty Reik McCullough, 17 ans et Travis McCullough, 16 ans, avaient été arrêtés et inculpés de meurtres. Les deux adolescents, originaires de Tuskegee, non loin de là où les tirs se sont produits, ont été placés en détention mardi soir, a indiqué le sergent Burkett. Ils seront traduits en justice en tant qu'adultes, a ajouté le procureur général Mike Segrest, précisant que quatre victimes hospitalisées étaient toujours dans un état grave. Plus tard dans la journée, les autorités de l'Alabama ont annoncé dans un tweet une troisième arrestation. Wilson LaMar Hill Jr., 20 ans, a été inculpé de quatre chefs d'accusation d'homicide. Samedi, une fête d'anniversaire d'une adolescente qui célébrait son 16e anniversaire dans la petite bourgade de Dadeville a dégénéré lorsque des tirs ont éclaté, tuant quatre jeunes de 17 à 23 ans et faisant 32 blessés. Parmi les morts figure Philstavious Dowdell, le grand frère de la jeune fille qui fêtait son anniversaire. Âgé de 18 ans, le jeune homme était un athlète accompli qui avait reçu une bourse pour jouer au football américain à l'université de Jacksonville State. La fête semble avoir dégénéré quand la mère de la jeune fille qui fêtait son anniversaire a annoncé aux invités avoir appris que des personnes étaient armées, leur demandant de partir, selon des médias. Les autorités n'ont pour le moment donné aucune information sur le mobile des tireurs. (Belga)