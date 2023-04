Tunisie: le chef d'Ennahdha Rached Ghannouchi placé sous mandat de dépôt

Il avait été interpellé lundi soir après des déclarations dans lesquelles il avait affirmé que la Tunisie serait menacée d'une "guerre civile" si les partis de gauche ou ceux issus de l'islam politique comme Ennahdha, y étaient éliminés. Son arrestation avait été critiquée par l'Union européenne et les États-Unis notamment. Selon l'avocat Mokhtar Jemai qui intervenait sur une radio privée, un juge d'instruction a décidé d'émettre un mandat de dépôt et de placer en détention le chef islamiste de 81 ans à l'issue d'un interrogatoire de plus de 9 heures avec pour motif l'incitation à la guerre civile. Dans son communiqué, Ennahdha a rejeté toute intention du chef du parti d'appeler à la guerre civile, disant "condamner fermement une décision injuste qui a pour but de couvrir l'échec total du pouvoir à améliorer les conditions économiques des citoyens". Ennahdha a décrit M. Ghannouchi comme "un symbole national qui a passé le plus clair de sa vie à résister à la dictature à travers une lutte pacifique". (Belga)