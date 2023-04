Un détenu et une personne internée provoquent des incendies à la prison de Saint-Gilles

(Belga) Un détenu et une personne internée ont chacun causé un incendie dans leur cellule, à la prison de Saint-Gilles mercredi et jeudi, rapporte Sudinfo jeudi. Le premier a mis le feu à son matelas, se blessant grièvement les mains, sans mettre sa vie en danger pour autant et la seconde s'est immolée par le feu. Son état de santé n'est pas connu. "Il n'y a pas de lien entre les deux incidents", précise le porte-parole de la prison, qui confirme donc l'information.