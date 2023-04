WTA Stuttgart - Elena Rybakina, blessée à la hanche, abandonne au 2e tour

La Kazakhstanaise, lauréate du récent WTA 1000 d'Indian Wells et finaliste du WTA 1000 de Miami, était menée 6-1 et 3-1 par la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (WTA 14) au moment de son abandon en raison d'une blessure à la hanche. La lauréate de Wimbledon l'an dernier et finaliste du récent Open d'Australie, âgée de 23 ans, occupait la 21e place mondiale début janvier. Elle est désormais 7e qui constitue son meilleur classement. (Belga)