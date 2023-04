Ageas vend ses activités d'assurance vie en France

"Les activités vie et pension d'Ageas en France se composent d'Ageas France, Ageas Retraite, Ageas Patrimoine et Sivaconline. Fin 2022, le périmètre consolidé représentait un encours IFRS de 3,9 milliards d'euros et un résultat net IFRS de 6,1 millions d'euros", précise Ageas dans un communiqué. La Carac est une mutuelle opérant dans le domaine de l'épargne, de la prévoyance et de la retraite en France. La vente, qui s'inscrit dans la stratégie d'Ageas de rationaliser son portefeuille européen et de se concentrer sur ses marchés principaux dans la région, devrait avoir un impact positif sur la solvabilité du groupe et augmenter sa liquidité d'environ 185 millions d'euros. La transaction est soumise à l'approbation de l'autorité de réglementation et devrait être finalisée au troisième trimestre 2023. (Belga)