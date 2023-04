Assises Liège - Jymmi Durieux est condamné à une peine de 20 ans pour le meurtre de Jacques Hermail

Les faits s'étaient déroulés le 1er février 2020 dans l'appartement de Jacques Hermail (58 ans), à La Louvière. Une bagarre, opposant celui-ci à Jymmi Durieux (29 ans), Michaël Liégeois (41 ans) et Gérard Dujardin (62 ans), avait éclaté. La victime avait été frappée puis aspergée de mazout et brûlée vive. Jymmi Durieux a été reconnu coupable de meurtre. À l'issue du verdict de culpabilité, l'avocat général Pierre Hustin avait requis une peine de 22 ans de prison contre l'accusé, tandis que la défense sollicitait une peine plus légère, se justifiant a circonstances atténuantes. Le jury et la cour ont finalement condamné Jymmi Durieux à une peine de 20 ans de prison. (Belga)