ATP Banja Luka - Sander Gillé et Joran Vliegen éliminés en demi-finales

Classé 2e tête de série, le tandem limbourgeois a dû s'incliner 6-7 (2/7), 7-6 (7/2) et 10/8 au super tiebreak après 1h57 de jeu, face à la paire formée du Portugais Francisco Cabral (ATP 55) et du Kazakhstanais Aleksandr Nedovyesov (ATP 72). Gillé, 32 ans, et Vliegen, 29 ans, jouaient leur 5e demi-finale de la saison. Ils en ont gagné deux pour ensuite décrocher le titre aux ATP 250 de Pune, début janvier, et à Estoril, le jour de Pâques. Ils ont perdu désormais trois après celles des ATP 500 de Rotterdam et Dubaï. C'est donc Cabral et Nedovyesov qui défieront le Britannique Jamie Murray (ATP 38) et le Néo-Zélandais Michael Venus (ATP 18) en finale. (Belga)