Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 est repassé par son point de départ à de multiples reprises

Umicore (29,24) chutait toujours de 2,53%, Aperam (32,44) et Proximus (8,59) abandonnant 1,25 et 1,10% tandis que Solvay (107,70) était en baisse de 0,92% contrairement à UCB (87,70) qui progressait de 0,64%, arGEN-X (353,00) et Galapagos (34,58) de 1,79 et 2,13%. KBC (65,88) et Ageas (40,27) cédaient 0,09 et 0,71%, AB InBev (59,67) reculant de même de 0,32% alors que D'Ieteren (169,20) et Barco (26,76) s'appréciaient de 0,89 et 2,45%. Xior (28,40) reculait par ailleurs de 3,6% mais, était stationnaire compte tenu de son détachement de coupon. Euronav (15,20) abandonnait 3,5% et Immobel (47,20) reculait de 2,7%, Econocom (3,065) reperdant 1,1%. Biosenic (0,1185) et Nyxoah (8,12) perdaient enfin 5,6 et 4,7%, Oxurion (0,007) chutant de 7,9% alors que MDxHealth (0,374) ne concédait que 0,5% après avoir bondi de 22,9% la veille. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0965 USD, contre 1,0955 dans la matinée et 1,0975 la veille. Le lingot se négociait autour de 57.950 euros, en recul de 785 euros. (Belga)