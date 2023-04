Challenger d'Oeiras - Kimmer Coppejans sèchement battu par Zsombor Piros en quarts de finale

Le N.3 belge a subi la loi du Hongrois Zsombor Piros, 134e mondial et 7e tête de série, en quarts de finale 6-0 et 6-2 après 1 heure et 10 minutes de jeu. Piros, 23 ans, l'avait battu au premier tour du Challenger 50 de Szekesfehervar en Hongrie, en trois sets, le mois dernier. Coppejans, 29 ans, qui avait sorti en huitièmes de finale la première tête de série le Français Adrien Mannarino (ATP 46), ne hjouera donc pas sa deuxième demi-finale sur le circuit Challenger cette année après celle du 125 de Sanremo (perdue contre le Péruvien Juan Pablo Varillas). (Belga)