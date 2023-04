Challenger Pro League - Nul vierge lors de Club NXT/RSCA Futures et Dender/SL16, victoire de Lommel

Dans le groupe de relégation de la D1B, le SL16 FC et Dender se sont également quittés dos à dos sans parvenir à concrétiser l'une de leurs nombreuses occasions (0-0). La rencontre opposant les U23 de Genk face à Lommel a donné lieu à des buts. Le LSK s'est imposé sur un score de 2-3. En première période, Bastien Toma (24e) a donné l'avantage aux jeunes Genkois sur penalty. Après la demi-heure, Lommel a repris le contrôle avec un tir cadré de Ahmed Fatah (32e) intercepté par Tobe Leysen. Les efforts du LSK ont payé avec un but de Zalan Vancsa (36e), sur une action solitaire, et une frappe puissante victorieuse de Juho Talvitie (43e). En seconde période, Genk est revenu au score grâce à une reprise de volée de Tuur Rommens (69e). Mais dans les dernières minutes, Metinho (87e) a finalement redonné l'avantage à Lommel. Au classement, le Club NXT (49 points) se situe à la 3e place du groupe de promotion alors qu'Anderlecht (37 points) pointe en bout de file au 6e rang. La montée en D1A se jouera entre le RWDM (60 points) et Beveren (59 points) qui ont une bemme avance sur les autres équipes, mais seulement une unité de différence. Dans le groupe de relégation, Lommel (46 points) maintient la tête alors que Dender (36 points) occupe la 9e place. Les jeunes de Genk (26 points) et ceux du Standard (26 points) partagent l'avant-dernière place du groupe devant Virton (21 points), pour qui la relégation semble inévitable à deux matchs de la fin du championnat. (Belga)