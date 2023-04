Championnats de Belgique de natation - Record national du 200 m libre par Lucas Henveaux qui le qualifie pour les Mondiaux

Il a réussi par la même occasion le minimum pour les championnats du monde 2023 qui auront lieu à Fukuoka au Japon, du 14 au 30 juillet. Il était fixé à 1:47.06. Lucas Henveaux a surclassé la concurrence, prenant plus de trois secondes d'avance sur le deuxième meilleur temps des séries établi par Sébastien De Meleumeester (1:49.58). Le fils de l'entraîneur de Liège Natation, André Henveaux, s'entraîne depuis plusieurs semaines à l'Université de Berkeley en Californie. Il a pulvérisé son record personnel de près de deux seconde. Le précédent se situait en 1:48.30 et avait été établi il y a un an (22 avril 2022 à Anvers). La finale du 200m nage libre masculin aura lieu dans l'après-midi, à partir de 16h30. (Belga)