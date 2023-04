Conflit au Soudan - Séoul et Tokyo envoient des avions militaires pour évacuer leurs ressortissants au Soudan

Les combats opposent l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhane, chef de facto du Soudan depuis le putsch de 2021, et les paramilitaires des Forces de Soutien Rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo. Ils se sont poursuivis vendredi, à Khartoum et dans le reste du pays, malgré des appels internationaux pour une trêve à l'occasion de la fin du mois de jeûne musulman du ramadan. Le ministère sud-coréen de la Défense a annoncé qu'il enverrait un avion de transport militaire C-130J et des soldats pour évacuer les Sud-Coréens. Ces moyens seront placés en veille dans une base américaine voisine à Djibouti pour pouvoir mener à bien l'évacuation. "Les combats au Soudan se poursuivent et l'aéroport international de Khartoum dans la capitale, où nos ressortissants sont situés, est fermé", a expliqué le ministère dans un communiqué reçu par l'AFP. Vingt-six Sud-Coréens dont du personnel diplomatique doivent être évacués, selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères. Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a lancé un appel vendredi aux responsables pour la mise en sécurité de leurs concitoyens après avoir reçu des informations indiquant une possible détérioration de la situation au Soudan dans les jours à venir, selon son bureau. Pour leur part, les Forces japonaises d'autodéfense (SDF) ont annoncé qu'un avion de transport C-130 était parti pour Djibouti. L'objectif de cette mission est "d'effectuer rapidement les préparatifs nécessaires pour transporter le personnel japonais et d'autres" présents au Soudan, ont tweeté les SDF en postant une photographie de l'appareil en train de décoller. Une soixantaine de Japonais se trouvent au Soudan, y compris le personnel de l'ambassade, selon Tokyo. (Belga)