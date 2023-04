Dix membres d'une famille tués à leur domicile en Afrique du Sud

Selon la police, sept femmes et trois hommes ont été mortellement blessés lors de cette fusillade qui s'est produite à Imbali, un township dans le sud de Pietermaritzburg, dans la province du KwaZulu-Natal (sud-est). "Selon les premiers éléments, des hommes armés non identifiés ont pris d'assaut une propriété de Pietermaritzburg et tendu une embuscade à la famille", a indiqué dans un communiqué une porte-parole de la police, Lirandzu Themba. La motivation des tueurs n'était pas connue dans l'immédiat. Le ministre de la Police Bheki Cele devait se rendre sur les lieux. Les fusillades de ce type ne sont pas rares en Afrique du Sud, pays qui enregistre l'un des niveaux les plus élevés au monde en matière de meurtres. (Belga)