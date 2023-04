"Il manque 20 magistrats", déplore le parquet de Bruxelles, qui réduit ses poursuites

Le porte-parole explique ce manque de magistrats par le départ de nombreux jeunes juristes qui avaient débuté leur carrière au sein du parquet vers d'autres fonctions au sein de la magistrature. "Ces départs n'ont pas été compensés par de nouvelles recrues en raison de contraintes budgétaires. En conséquence, il manque actuellement plus de 20 magistrats. Pour le reste de l'année 2023, cette insuffisance ne semble pas pouvoir être réduite, même en tenant compte de quelques nouveaux recrutements en cours." Il apparaît par ailleurs que le nombre de juristes légalement prévu pour le parquet de Bruxelles a été atteint et que la réglementation empêche des recrutements temporaires supplémentaires pour compenser le manque de magistrats. Sans perspective d'amélioration de la situation à moyen terme, le parquet de Bruxelles explique qu'il est "obligé de procéder à des ajustements structurels de son organisation et de ses politiques criminelles afin de travailler de manière la plus efficace avec les moyens réduits mis à sa disposition. Ce faisant, l'impact est réparti sur plusieurs domaines sans toucher aux domaines prioritaires dans la mesure du possible". Le porte-parole souligne en outre que malgré une réduction des poursuites dans certains domaines spécifiques, l'impunité totale sera "toujours évitée". "Compte tenu de l'impossibilité de remplir toutes nos obligations légales, des choix clairs doivent être faits pour préserver le traitement et la qualité des affaires prioritaires et pour garantir une charge de travail acceptable", conclut le communiqué. (Belga)