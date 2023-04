Implantation à Charleroi d'un futur campus commun de l'UCLouvain et de la HELHa

Le projet, consiste en l'acquisition, la rénovation et l'aménagement d'un bâtiment existant de quelque 10.000 mètres carrés, à savoir les blocs F et G de Notre Dame du Grand Hôpital de Charleroi. La zone sera ainsi dédiée aux cursus liés à l'enseignement, à la recherche et au service à la société, peut-on lire dans le communiqué. Sur les 10.000 mètres carrés, 7.000 seront occupés par la HELHa et 3.000 par l'UCLOuvain. Ces nouvelles succursales, selon la missive, permettront "d'en faire un lieu de référence dans le cadre de la Réforme de la Formation Initiale des Enseignants (RFIE)", qui prévoit des collaborations plus étroites entre les universités et les Hautes écoles. Ce projet HELHa-UCLouvain-GHdC s'inscrit aussi dans la volonté des autorités carolos de faciliter l'accès à l'enseignement supérieur dans la région, mais plus globalement dans la province hennuyère. Il participera également aux objectifs de création d'emplois voulus par la programmation FEDER, en contribuant "au développement de formations de proximité, en adéquation avec les métiers en pénurie" Ce nouveau site de Notre Dame devrait accueillir environ 1.200 étudiants à l'horizon 2025 et proposera un plateau dédié à la recherche, plus de 15 classes de formation, huit laboratoires de recherche, cinq auditoires, un learning center ou encore des espaces de conférence et de coworking. (Belga)