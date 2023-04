Invasion de l'Ukraine - M. Zelensky a accepté l'invitation à participer au prochain sommet de l'Otan

"Je l'ai invité à cette réunion et je suis content qu'il ait accepté l'invitation", a-t-il affirmé à son arrivée à une réunion du groupe de contact Défense pour l'Ukraine en format dit "Ramstein", chargé de coordonner, sous la direction des États-Unis, la fourniture d'aide militaire à Kiev pour l'aider à combattre l'invasion russe. Le sommet de l'Otan est prévu le 11 et 12 juillet à Vilnius, la capitale lituanienne. Le secrétaire général n'a pas précisé si M. Zelensky participerait au sommet en présentiel ou par vidéoconférence. Pour des raisons de sécurité, les déplacements du président ukrainien ne sont pas annoncés. M. Stoltenberg s'est rendu jeudi à Kiev, pour la première fois depuis le début de la guerre pour réaffirmer le soutien des alliés à l'Ukraine. Il a rencontré M. Zelensky qui n'a de cesse d'appeler les Occidentaux à livrer plus de blindés, d'artillerie, de munitions, mais aussi des avions de combat et des systèmes de tirs de longue portée pour frapper les entrepôts russes, loin derrière la ligne de front. La réunion de vendredi, sur la base américaine de Ramstein, dans le Land de Rhénanie-Palatinat (ouest de l'Allemagne), rassemble des ministres de la Défense et de hauts responsables militaires d'une cinquantaine de pays - dont la Belgique - et d'organisations internationales, dont l'Otan. (Belga)