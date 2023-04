Jupiler Pro League - Brecht Capon quitte le foot professionnel après la relégation du KV Ostende

Capon, originaire d'Ostende, a percé au plus haut niveau avec le Club Bruges lors de la saison 2006-07. Il y est resté jusqu'en 2010, mais a été prêté au cours de la dernière à Courtrai. Capon a ensuite joué avec les Kerels entre 2010 et 2015 avant de rejoindre le KVO. "Après 16 saisons de football professionnel et environ 400 matchs en première division, l'histoire se termine pour moi", a déclaré Capon dans une vidéo publiée sur les médias sociaux du KVO. "Ce sont des chiffres dont je peux être fier, mais ils ne sont pas vraiment importants pour moi. Ce dont je suis le plus fier, c'est d'être toujours resté moi-même, ce qui n'est pas évident dans le monde du football." "C'est une fin en demi-teinte, mais je suis reconnaissant pour les saisons passées avec vous", a-t-il déclaré à l'adresse des supporters du KVO. "Je garderai un souvenir impérissable de cette période. Comme le magnifique adieu lors du dernier match à domicile, qui m'a donné la chair de poule." (Belga)