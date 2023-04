L'avocate néerlandaise Inez Weski interpellée et soupçonnée d'aider un baron de la drogue

L'avocate aurait permis un échange d'informations entre son client incarcéré et les contacts de celui-ci, situés à l'extérieur de son centre de détention. Le procureur néerlandais a confirmé vendredi après-midi sur son site internet qu'Inez Weski était soupçonnée d'avoir participé à une organisation criminelle, de s'être livrée au trafic international de stupéfiants et à du blanchiment d'argent, ainsi que d'avoir violé le secret professionnel. "L'avocate est soupçonnée d'avoir abusé de sa position en transmettant des messages entre l'organisation criminelle de son client et ce dernier", peut-on lire. Les soupçons portant sur l'avocate sont apparus au cours de l'été 2022, grâce au décryptage de messages du système SkyECC, a également indiqué le procureur, précisant que le domicile de l'avocate et son bureau de Rotterdam ont été perquisitionnés vendredi. L'enquête sur Mme Weski est en cours depuis un certain temps et le ministère public estime avoir suffisamment de preuves à sa disposition après les décryptages de téléphones. Cependant, le procureur a voulu attendre la fin des plaidoiries de l'avocate dans une affaire en cours, ce qui est chose désormais chose faite depuis cette semaine. (Belga)