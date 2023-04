Le collectif stop5G.be dépose un recours en annulation du décret wallon sur la 5G

Le projet de décret sur la 5G a été voté par le parlement wallon le 7 décembre 2022. Il doit permettre d'encadrer le développement de cette technologie tout en protégeant les citoyens de ses effets nocifs. Un contrôle qui ne semble pas convaincre les membres de stop5G.be, pour qui les rayonnements micro-ondes seraient trop dangereux. "Un opérateur qui voudrait installer une antenne 5G ou autre sur un nouveau site pourrait émettre avec une puissance telle que la population riveraine subirait un rayonnement dix fois plus intense que ce qui était autorisé avec la norme précédente", a asséné le collectif. Dans sa missive, le collectif cite plusieurs études récentes qui prouveraient le risque inhérent à l'installation d'antennes 5G, parmi lesquels des troubles graves du sommeil, des vertiges, des problèmes de peau, des difficultés de concentration, des troubles de la mémoire à court terme, de la confusion, de la fatigue, une tendance à la dépression, des symptômes cardiaques et pulmonaires, des palpitations cardiaques ou encore une sensation de lourdeur dans la poitrine. Pour cette raison, pour avoir "voté sans état d'âme un décret qui réduit encore un peu plus la faible protection dont les citoyens disposaient contre les effets délétères des rayonnements micro-ondes de la téléphonie mobile", les membres de stop5G.be ont mandaté leur avocat pour déposer un recours. (Belga)