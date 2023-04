Le deuxième pilier des fonctionnaires contractuels n'ira plus chez les gros pollueurs

L'administration fédérale compte environ 27.000 agents non nommés. Ils ont droit à une pension complémentaire, c'est-à-dire un 2e pilier, dont les primes sont placées dans des fonds d'investissement. Ce pilier représente 102 millions d'euros. À l'avenir, ces fonds ne pourront plus investir dans le secteur des énergies fossiles, comme les entreprises pétrolières. Selon la ministre, seule une petite partie des moyens du 2e pilier était encore placée dans des entreprises dont l'activité est considérée comme nocive au climat. Dans le cadre du projet de réforme fiscale, le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, examinera de quelle façon il sera possible de verdir les deuxième et troisième piliers de pension pour les particuliers. "La pension complémentaire et l'épargne pension des travailleurs représentent des montants colossaux dans notre pays. Si cet argent ne va pas chez les gros pollueurs, l'environnement et notre santé y gagneront", a souligné la ministre. (Belga)