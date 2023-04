Le vaisseau américain, Cygnus, s'est détaché de la station spatiale internationale

(Belga) Après avoir été attaché à la station spatiale internationale (SSI) pendant environ six mois, le vaisseau spatial américain non habité, Cygnus, s'est une fois de plus désamarré, a annoncé l'agence spatiale américaine NASA. Cygnus, chargé de débris, va entamer une phase de destruction planifiée et devrait brûler dans l'atmosphère terrestre en toute sécurité.