Les Belges à l'étranger - Augsbourg, avec Engels, partage l'enjeu avec Stuttgart

Dion Beljo (8e) a ouvert le score en début de match pour Augsbourg. Dans un match pauvre en occasions, les trois points étaient presque assurés pour les locaux, mais l'ancien milieu de terrain de Saint-Trond, Wataru Endo (78e) en a décidé autrement avec une frappe puissante. Arne Engels a joué toute la rencontre dans l'effectif d'Enrico Maassen. Au classement de la première division allemande, Augsbourg fait du surplace avec trois points en six matchs. Il occupe la 13e place avec 30 points, cinq de plus que Stuttgart, qui est 16e et barragiste pour le maintien. (Belga)