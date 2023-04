Liège-Bastogne-Liège - De Plus présent pour aider Pidcock

De Plus a beaucoup travaillé pendant cinq jours au service de son coéquipier Tao Geoghegan Hart, vainqueur du classement général. Le Ninovois de 27 ans aura donc un défi dimanche : finir les 258 kilomètres de "La Doyenne". Aux côtés du leader britannique Tom Pidcock et de De Plus, la sélection des Ineos Grenadiers comprend le Polonais Michal Kwiatkowski, le Français Pavel Sivakov, l'Espagnol Omar Fraile, l'Américain Magnus Sheffield et le Britannique Connor Swift. (Belga)