Liège-Bastogne-Liège - "Pogacar est le meilleur du monde en ce moment" pour Tom Pidcock

"Je n'ai pas été bon, je manquais d'explosivité et le Mur de Huy ne ment jamais", a concédé Tom Pidcock à propos de sa performance mitigée sur la Flèche. "Je n'étais pas totalement remis de l'Amstel Gold Race, où j'avais eu de bonnes sensations pendant la course. Mais j'ai été très loin dans le final, j'étais complètement vidé à l'arrivée de l'Amstel." Le Britannique terminera dimanche sa première partie de saison à Liège, où il avait fini 103e en 2022. "Je me sens mieux depuis la Flèche. Mais il faut accepter le fait que le niveau actuel des courses est très élevé et qu'il ne faut rien rater. Or, j'ai chuté à Tirreno-Adriatico et j'ai ainsi raté Milan-Sanremo. Je suis resté quelques jours sans vélo et ce n'est pas l'idéal." Pidcock n'a pas hésité à reconnaître la suprématie de Tadej Pogacar, qui visera dimanche le triplé ardennais. Pour le Britannique, le phénomène slovène de l'UAE Team Emirates "est pour le moment le meilleur coureur du monde. Son niveau est supérieur à tout le monde mais, à chaque occasion que j'ai de courir contre lui, je progresse. Mais quand il se met en route, il n'y a rien à faire contre lui." Après Liège-Bastogne-Liège, Tom Pidcock disputera trois courses en mountainbike. Il prendra ensuite une pause avant de revenir dans le peloton sur route au Tour de Suisse et, en principe, au Tour de France. (Belga)