Londres sanctionne cinq Russes liés à l'arrestation de l'opposant Kara-Mourza

Sont visés des enquêteurs et une juge russes, Denis Kolesnikov, Andreï Zadatchine et Elena Lenskaïa, "impliqués dans l'arrestation de Vladimir Kara-Mourza", selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Deux agents des services de sécurité du FSB, Alexandre Samofal et Konstantin Koudriavtsev, "liés aux empoisonnements de 2015 et 2017" ont également été sanctionnés. Ces deux hommes étaient "des membres de l'équipe opérationnelle qui a suivi M. Kara-Mourza lors de plusieurs voyages avant qu'il soit empoisonné en 2015, trois mois après l'assassinat de son ami proche et opposant politique Boris Nemtsov en 2017", selon le communiqué. Les avoirs de ces cinq Russes seront gelés et ils seront soumis à des interdictions de voyager. Un tribunal de Moscou a condamné Vladimir Kara-Mourza à 25 ans de prison pour "haute trahison" et diffusion de "fausses informations" sur l'armée russe. Cette peine est la plus lourde infligée à un opposant dans l'histoire russe récente. "Le Royaume-Uni continuera de soutenir M. Kara-Mourza et sa famille", a assuré le chef de la diplomatie britannique, James Cleverly, appelant la Russie à le "libérer immédiatement et sans condition". "Le traitement et la condamnation par la Russie de Vladimir Kara-Mourza démontre une nouvelle fois son profond mépris pour les droits humains basiques", a condamné le ministre. Le Royaume-Uni avait déjà sanctionné Sergueï Podoprigorov, le juge qui a présidé le procès de Vladimir Kara-Mourza et Dmitri Komnov, le responsable du centre de détention où se trouve l'opposant. (Belga)