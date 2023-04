Mondial de hockey sur glace division II - Turquie/Belgique

Après 1:39 de jeu, le score était pourtant de 2-0 pour les Turcs. Les Belges sont revenus au score en première période par Vadim Gyesbreghs (5:32) et Alex James (9:11) avant de dérouler dans les deux périodes suivantes grâce à Sam Verelst (23:36 et 59:17), Dries Blockx (26:12), à nouveau James (31:15), Jeffie Versin (35:16), Ben Coolen (49:11) et encore Gyesbreghs (49:52). Avec 9 points, la Belgique partage la deuxième place avec la Bulgarie, son dernier adversaire dimanche, à trois points des Emirats arabes unis. Les joueurs de Jeffrey van Iersel ont battu la Nouvelle-Zélande 1-4 en ouverture, puis perdu 3-4 contre les Emirats arabes unis et corrigé 11-2 le Mexique. Le vainqueur de ce groupe de six évoluera la saison prochaine dans le groupe A de la division II, le dernier sera relégué dans le groupe A de la division III. (Belga)