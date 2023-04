Mort d'un enfant à Gand - L'ancien compagnon de la mère sera remis à la Belgique

Le corps de Raul avait été repêché le jeudi 13 avril dans le quartier portuaire de Gand. Enfermé dans un sac de sport, il aurait été jeté à l'eau à la fin du mois de janvier. La disparition de l'enfant était passée sous les radars jusqu'à ce que des proches de la famille avertissent les autorités. La mère de famille de 34 ans a également été arrêtée. Elle est soupçonnée entre autres d'homicide involontaire et de recel de cadavre. Son ex-compagnon, Nicu C. (34 ans), a comparu vendredi matin devant la chambre du conseil d'Amsterdam après avoir été interpellé le 14 avril à Bakel, aux Pays-Bas. Il est soupçonné d'être impliqué dans la mort de Raul. Le tribunal a décidé de le transférer en Belgique et l'homme a accepté la procédure de remise accélérée. "Après une courte audience d'une dizaine de minutes, la chambre du conseil a autorisé la remise", a déclaré l'avocat Wiekash Ramnun. "Elle sera exécutée la semaine prochaine, mais le moment précis doit encore être déterminé par les justices néerlandaise et belge." Après son transfert en Belgique, l'homme sera déféré devant le juge d'instruction de Gand qui devrait le placer sous mandat d'arrêt. La mère de l'enfant a déclaré être étrangère aux faits et a désigné son ex-compagnon comme responsable. Sa fille a cependant indiqué qu'elle était présente lorsque le corps a été jeté à l'eau. (Belga)