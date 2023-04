NBA - Malcolm Brogdon choisi meilleur sixième homme de la saison

Brogdon a recueilli 408 points et a été préféré à l'arrière de New York Immanuel Quickley (326) et à l'intérieur de Milwaukee Bobby Portis (97). Brogdon devient à 30 ans le deuxième joueur dans l'histoire de la NBA, après Mike Miller, à être désigné meilleur sixième homme après avoir été élu meilleur rookie (débutant) de la saison, en 2017. Il n'avait été drafté qu'en 36e position par Milwaukee en 2016. Arrivé l'été dernier à Boston en provenance d'Indiana, Brogdon a joué en sortie de banc tous les matchs (67) qu'il a disputés avec les Celtics. Il a réussi en moyenne 14.9 points, 4.2 rebonds et 3.7 assists en rentrant 48% de ses tirs dont 44% à 3 points. Il est le 3e joueur des Celtics à obtenir ce trophée après Kevin McHale (1984 et 1985) et Bill Walton (1986). Brogdon succède au palmarès à un autre arrière, Tyler Herro (Miami), devenu depuis titulaire au Heat. (Belga)