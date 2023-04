NBA - Stephen Curry maintient Golden State dans la course, Philadelphie sur du velours

Phoenix est passé devant (2-1) face aux Clippers après son succès 124-129 à Los Angeles et a ainsi repris l'avantage du terrain concédé dès le premier match perdu en Arizona. Les 45 points réussis par Devin Booker ont pesé lourd au décompte final. Kevin Durant a ajouté 28 points pour les Suns qui ont ainsi pu répondre aux 42 points de Norman Powell et aux 30 unités de Russell Westbrook (12 ast, 8 rebs) qui ont fait oublier l'absence de Kawhi Leonard chez les Clippers. À l'Est, Philadelphie peut entrevoir le 2e tour après sa 3e victoire consécutive aux dépens de Brooklyn 97-102. Joel Embiid n'a pas été très en vue du côté des Sixers (14 pts et 10 rebs). Tyrese Maxey qui a pris le relais. L'arrière a renversé la tendance alors que son équipe était encore menée 96-91 à 2:15 de la fin. Maxey a marqué huit points consécutifs et placé Philadelphie en orbite. (Belga)