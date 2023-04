PEC Zwolle de retour en Eredivisie après un an

Après le but d'ouverture de Stije Resink pour Almere City (71e), Thomas van den Belt a égalisé (74e), assurant la remontée de son équipe. Anthony Limbombe est monté au jeu à la 57e minute pour Almere. A quatre journées de la fin du championnat, PEC Zwolle est en tête avec 76 points. Almere compte 13 points de moins et ne peut plus priver le club de l'Overijssel d'un des deux tickets directs pour la première division. Heracles (73 points), qui s'est imposé 0-1 à Helmond, est proche de la promotion. (Belga)