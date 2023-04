Premier League - Suspendu 30 mois, l'Italien Fabio Paratici démissionne de son poste de DT de Tottenham

"Bien que la portée et la durée de la suspension soient encore contestées, l'interdiction mondiale actuelle empêche Fabio de remplir ses fonctions de directeur exécutif du football", ont déploré les Spurs dans un communiqué. "Fabio a, par conséquent, pris la décision de démissionner de son rôle dans le club avec effet immédiat." Le président du club, Daniel Levy, a souligné que le club "voulait s'assurer que la procédure puisse être suivie. Fabio est un homme qui vit et respire le football. Nous lui souhaitons le meilleur." Il y a deux semaines avait été annoncée l'arrivée de l'Australien Scott Munn en tant que nouveau directeur général du football en charge de toutes les opérations. La Juventus a été condamnée par la FIGC, puis par la FIFA, pour avoir créé des fausses plus-values lors de certains transferts. Elle aurait également payé secrètement les joueurs pendant la crise sanitaire, alors qu'il avait été annoncé qu'ils renonceraient à leur salaire. Pour cela, le club avait reçu une déduction de 15 poins, qui a finalement été annulée en appel par la FIGC qui va réétudier la dossier. Par contre, les sanctions prononcées contre les dirigeants et ex-dirigeants bianconeri ont été confirmées, dont la suspension de 30 mois infligée à Paratici de toute activité footballistique, et ce dans le monde entier. La FIFA avait en effet elle-même appuyé la sanction prononcée par la fédération italienne. (Belga)