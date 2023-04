Près de 2.650 places manquantes dans l'enseignement fondamental néerlandophone à Bruxelles

La capacité disponible pour l'année scolaire 2023-2024 est pourtant de 38.810 places, soit 107 de plus que pour l'année scolaire en cours. Entre le 28 février et le 21 mars, 5.628 dossiers ont été introduits pour l'inscription d'un enfant dans l'enseignement fondamental néerlandophone de Bruxelles. Les parents de 3.001 petites filles et petits garçons ont reçu une réponse positive. Parmi tous les enfants auxquels une place a été attribuée (à l'exclusion des frères et sœurs préinscrits), 68% pourront fréquenter l'école de leur premier choix. "Cependant, pour un groupe important, 2.627 enfants, aucune place n'a été trouvée pour le moment. Malgré une importante augmentation de la capacité d'accueil ces dernières années, la pénurie reste importante", a déclaré la LOP Brussel Basisonderwijs. L'année dernière, 2.997 enfants n'avaient pas trouvé de place après la clôture des inscriptions. (Belga)